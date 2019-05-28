В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о VI театральной лаборатории «Город Арт-подготовка»

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Завтра, 29 мая, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная VI театральной лаборатории «Город Арт-подготовка». Лаборатория проводится Фондом поддержки современного искусства «Живой город» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.

В мероприятии примут участие соучредители фонда поддержки современного искусства «Живой город», создатели театральной лаборатории Диана Сафарова, Инна Яркова и Артем Силкин.

«Город Арт-подготовка» – это один из самых масштабных ежегодных театральных проектов республики Татарстан, во время которого несколько команд работают над созданием эскизов спектаклей и представляют их публике в самых неожиданных локациях города. Ежегодная театральная лаборатория будет проходить с 1 по 15 июня в Казани. Зрителей ждут эскизы спектаклей, выставки, лекции и насыщенная OFF-программа. Тема театральной лаборатории в этом году – человек.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru

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