В Доме Актера студия «Нур» представит премьеру спектакля ко Дню защиты детей

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). 1 июня, к Международному дню защиты детей, в Доме Актера имени Марселя Салимжанова состоится премьера спектакля «Тарихи мизгеллэр»/«Исторические мгновения» от Детской татарской театральной студии «Нур», сообщает пресс-служба студии.



Спектакль будет представлен на татарском языке. Режиссером спектакля выступил Марсель Махмутов. Он рассказал, что в постановке задействовано 19 воспитанников.



«Мы не можем помнить все, но мы помним моменты-мгновения, которые во многом определяют для нас память о прошедших событиях. В постановке задействовано 19 наших воспитанников, у каждого свой образ, своя история. Играют даже те, кто занимается в нашей студии недавно», – отметил режиссер.



Автор постановки хотел донести, что «мгновения» – это хроника впечатлений детей о жизни в военные годы. Детские воспоминания о тревожных трагичных моментах войны и светлых, наполненных теплом-моментах детства, дружбы и общения с близкими людьми. «Мгновения» – это истории, построенные на основе стихотворений татарских поэтов в прочтении детей.



Педагогом сценической речи выступил заслуженный артист РТ Инсаф Абдуллин, композитором – Зульфат Валиуллин.



Детская татарская театральная студия «Нур» образована по инициативе Союза театральных деятелей РТ в 2012 году. За семь лет существования студии ее ученики успели проявить себя во многих сферах. В числе их постановок «Болтливая утка» (Абдулла Алиш), «Маленький принц» по произведению Антуана де Сент-Экзюпери в переводе писателя Разиля Валеева и «Чарли хэм шоколад фабрикасы» по повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика».



Постановка спектакля осуществляется при грантовой поддержке Министерства экономики РТ. Начало в 19.00.

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