Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать хорошее мороженое

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать хорошее и полезное мороженое.
Первое, на что следует обратить внимание, — название продукта.
«Мороженое с добавлением растительных жиров должно обозначаться производителем как „мороженое растительно-сливочное“ или „мороженое с растительным жиром“», — отмечают специалисты.
Вес порции должен указываться в граммах — именно в этой единице вся продукция в соответствии с ГОСТ 31457-2012 измеряется специалистами.
Чтобы проверить, качественный ли продукт, эксперты советуют отколоть кусочек от мороженого. Закаленная мороженая масса всегда имеет плотную консистенцию и должна легко откалываться.
Если же на поверхности продукта присутствуют кристаллики льда, это признак повторной заморозки — вкус продукта уже испорчен.
«Идеальный пломбир, согласно повышенным стандартам Роскачества, должен обладать чистым и сладким вкусом, плотной, кремообразной консистенцией, однородной структурой (без ощутимых комочков жира и кусочков льда) и приятным запахом ванили», — отмечается в источнике.
Ранее врачи рассказали, как часто можно есть мороженое без вреда для здоровья.