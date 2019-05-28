Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать хорошее мороженое

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать хорошее и полезное мороженое.

Первое, на что следует обратить внимание, — название продукта.

«Мороженое с добавлением растительных жиров должно обозначаться производителем как „мороженое растительно-сливочное“ или „мороженое с растительным жиром“», — отмечают специалисты.

Вес порции должен указываться в граммах — именно в этой единице вся продукция в соответствии с ГОСТ 31457-2012 измеряется специалистами.

Чтобы проверить, качественный ли продукт, эксперты советуют отколоть кусочек от мороженого. Закаленная мороженая масса всегда имеет плотную консистенцию и должна легко откалываться.

Если же на поверхности продукта присутствуют кристаллики льда, это признак повторной заморозки — вкус продукта уже испорчен.

«Идеальный пломбир, согласно повышенным стандартам Роскачества, должен обладать чистым и сладким вкусом, плотной, кремообразной консистенцией, однородной структурой (без ощутимых комочков жира и кусочков льда) и приятным запахом ванили», — отмечается в источнике.

Ранее врачи рассказали, как часто можно есть мороженое без вреда для здоровья.

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