В России изменились правила обязательного медстрахования

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Сегодня в России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования, следует из приказа Минздрава, размещенного на портале правовой информации.

Согласно документу, министерство усилит профилактическое направление в поликлиниках. Так, в течение ближайших двух лет планируется провести диспансеризацию и профилактический осмотр всех жителей страны, после чего для каждого человека будет определена группа здоровья.

Если во время обследования медики выявят хроническое заболевание и необходимость постоянного врачебного контроля, человека поставят на диспансерное наблюдение. Согласно новым правилам, такие пациенты должны будут проходить регулярные обследования в течение года. При этом работники медучреждения или представители страховой компании будут напоминать человеку с помощью звонков об очередном посещении.

Также новые правила обязали страховые компании работать с обращениями и жалобами граждан и назначать экспертизу полученного пациентом лечения при возникновении сомнений в качестве оказанных услуг.

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