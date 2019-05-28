Пытаясь обезопасить карту, жительница Казани перечислила аферистам полмиллиона рублей

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Пытаясь обезопасить карту, 38-летняя жительница Казани перечислила аферистам почти полмиллиона рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«24 мая 38-летней жительнице Казани позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Звонивший пояснил, что сервер учреждения попытались взломать неизвестные и в связи с этим клиентам банка предлагают подключить услугу в виде дополнительной защиты банковской карты», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Доверчивая женщина выполнила все условия звонившего и сама через банкомат перечислила на счета аферистов 460 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



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