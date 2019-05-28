Специалисты обсудят в Казани этнорелигиозную идентичность татарского народа в современном мире

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). С 18 по 20 сентября в столице Татарстана пройдет вторая Международная научно-практическая конференция «Этнорелигиозная идентичность татарского народа в условиях глобализации», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Поучаствовать в мероприятии могут этнологи, этнографы, исламоведы, религиоведы, историки и другие специалисты.

В рамках форума будут организованы секции и круглые столы, на которых рассмотрят проблемы развития этнокультурного пространства в условиях современного мира, особенности взаимосвязи этнологической и религиозной идентичности татарского народа и пр. В завершение конференции планируется издать сборник статей.

Отправить заявку участники могут до 1 августа, а тексты докладов для публикации — до 15 августа на электронную почту: confkzn2019@mail.ru.

Ссылка на заявку: /file/File/ЗАЯВКА(9).docx

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