Скворцова назвала дефицит йода проблемой всех регионов России

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Во всех регионах страны присутствует проблема йододефицита, пишут «Известия» со ссылкой на главу Минздрава РФ Веронику Скворцову.

«Потребление йода в России составляет в среднем не более 80 мкг в сутки, что в 3-4 раза меньше нормы — 150 – 250 мкг», — отметила министр.

По словам Скворцовой, для решения проблемы разработан законопроект по йодированию пищевой соли. Такой шаг позволит осуществить профилактику заболеваний щитовидной железы, а также сосудистых заболеваний, при беременности у женщин — обеспечить физиологическое течение с хорошим вынашиванием ребенка.

Ранее сообщалось, что Минздрав предлагает ввести с начала 2020 года универсальное йодирование пищевой соли. В начале апреля Роспотребнадзор обязал дошкольные учреждения страны при приготовлении еды для детей использовать только соль, обогащенную йодом.

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