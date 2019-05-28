За два года в России планируется создать почти 70 геронтологических центров

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В этом году в России планируется создать 7 геронтологических центров, в 2020-м — 61 новый центр, рассказала в интервью «Известиям» министр здравоохранения страны Вероника Скворцова.

«Наша задача, чтобы к 2024 году в каждом регионе работал геронтологический центр, в котором можно обследовать и лечить пациентов старших возрастных групп, в том числе применяя высокотехнологичные методы диагностики и хирургии», — отметила глава федерального ведомства.

«Офтальмологические, урологические, сосудистые операции у людей старше 80 и 90 лет сейчас стали качественной рутинной практикой», — рассказала министр, подчеркнув, что за два года в стране в 2,5 раза увеличилось количество высокотехнологичных операций, проводимых пациентам данной возрастной группы.

По словам Скворцовой, чтобы обеспечить доступность обследования для людей старше трудоспособного возраста, которые проживают в сельской местности, регионы закупят специальные транспортные средства. Уже в конце этого года подобная мера предоставит «возможность комфортной транспортировки в районные медицинские центры».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.