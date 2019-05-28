В Казани состоится спортивный выпускной бал

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Сегодня в 16.00 на площади у Татарского государственного академического театра им. Г. Камала состоится спортивный выпускной бал, сообщает Комитет физической культуры и спорта.

Во время мероприятия 327 выпускникам муниципальных ДЮСШ вручат сертификаты об окончании учреждения, а также значки и памятные подарки.

Напутственные слова перед выпускниками произнесут известные спортсмены, тренеры, политики. Состоятся показательные выступления учащихся спортивных школ и творческих коллективов столицы РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.