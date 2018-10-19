Минниханов встретится с главой образовательного фонда «Талант и успех», созданного по решению Путина

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретится с руководителем образовательного фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой.

Образовательный фонд «Талант и успех» создан в конце 2014 года по инициативе Президента России Владимира Путина, который также возглавил попечительский совет фонда. Организация выявляет и в дальнейшем поддерживает детей, проявивших одаренность в области искусства, спорта и науки.

Также Президент Татарстана Рустам Минниханов проведет заседание Межведомственного координационного совета по реализации Концепции развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи республики «Перспектива». Концепция была утверждена еще в 2012 году и направлена на выявление и поддержку молодых талантов.

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