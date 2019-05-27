В Казани пройдет Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). С 3 по 10 июня 2019 года в Казани пройдет 38-й Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо», организованный Министерством просвещения РФ и Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

В конкурсе поучаствуют представители 85 регионов России в составе 340 участников. Каждая региональная команда состоит из четырех детей – по два мальчика и две девочки. Кроме того, ребят будут сопровождать 170 представителей ГИБДД и образования.

Участников размесят в гостевых домах Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, а накормят в столовой вуза.

Конкурс включает четыре станции в личном зачете: «Знатоки правил дорожного движения», «Знание основ оказания первой помощи», «Автогородок» и «Фигурное вождение велосипеда». На двух станциях пройдут командные состязания: «Основы безопасности жизнедеятельности» и творческий этап «Вместе — за безопасность дорожного движения». Все этапы будут проходить на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо».

В Республике Татарстан конкурс уже проводился дважды: в 1986-м и в 2006 году.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.