Айдар Метшин о Камских Полянах: «Сквозного» получения статуса ТОСЭР больше не будет

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). «Сквозного» получения статуса территории опережающего социально-экономического развития, как это было раньше, больше не будет. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал глава Нижнекамского района Айдар Метшин, комментируя шансы Камских Полян на получение статуса ТОСЭР.

«Мы работаем над этим. Но сложилась непростая ситуация с якорными резидентами, поскольку это обособленная территория, и точек притяжения там меньше, чем на других площадках республики, в том числе и на Нижнекамской площадке. Нет уверенности, что это может произойти, хотя прилагаем все усилия», — отметил Метшин.

Последним муниципальным образованием, получившим статус ТОСЭР в Татарстане, был Менделеевск. Федеральные органы власти наблюдают за тем, как развивается это направление. Речь идет о больших денежных средствах, которые выбывают из бюджета из-за налоговых преференций, продолжил глава района.

«Независимо от того, получит ли площадка „Камские поляны“ статус ТОСЭР, мы ставим задачу создания рабочих мест и видим эти горизонты. Они более сложные, чем в Нижнекамске. Будем развивать там малый и средний бизнес», — подчеркнул собеседник агентства.

К примеру, в этом году в парке планируют организовать тепличное производство. Компания «Чишмэ» вложит в предприятие более 90 млн рублей, будет создано 67 рабочих мест.

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