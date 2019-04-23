Татар-информ

28 мая 2019, 08:05

Экономика и финансы

В августе в Нижнекамске откроют новое колесо обозрения за 70 млн рублей и с исторической «изюминкой»

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Экономика и финансы

В августе в Нижнекамске откроют новое колесо обозрения за 70 млн рублей и с исторической «изюминкой»

Фото: архив

В городе началась подготовка площадки для монтажа 42-метрового колеса обозрения, в реализации проекта активное участие принимают жители Нижнекамска.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Власти Нижнекамска планируют в августе открыть новое колесо обозрения, которое расположится в парке «Семья». Об этом ИА «Татар-информ» рассказал глава города Айдар Метшин.

Проект реализует инвестор из Челябинска, сумма вложений составит 70 млн рублей. Объект создаст 20 новых рабочих мест.

«У нас есть в городе одно колесо обозрения, которое я, будучи пионером, еще помню. Это всегда вызывало восторг. Новое колесо будет еще больше, оно будет территориально расположено в таком месте, с которого открывается перспектива этой части города и промышленной территории. Будет очень красиво, особенно в вечернее время», — отметил градоначальник.

Колесо сможет работать в любое время года, его оборудуют герметичными кабинами. Городская администрация договорилась с инвестором о «хорошей иллюминации», добавил Метшин.

Жителям города предложили придумать название для нового аттракциона, а также спросили, какие элементы или иллюминацию они хотели бы видеть. Айдар Метшин предложил объединить объект с проектом «Улица моего города». Суть в том, чтобы рассказать об истории названия улиц — почему они носят определенные имена. 

«Думаю, что один из вариантов — это рассказ об этих улицах. Чтобы когда человек поднимался на колесе обозрения и видел какую-то территорию, он мог узнать о ее истории и значении. Думаю, это будет очень интересно», — сказал мэр Нижнекамска.

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