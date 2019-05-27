Татар-информ

28 мая 2019, 03:26

Наука и образование

Открытие второклассников из лаишевской школы оценили на конкурсе «Вперед – в прошлое 2019»

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Наука и образование

Открытие второклассников из лаишевской школы оценили на конкурсе «Вперед – в прошлое 2019»

Фото: laishevskyi.ru

Под руководством учителя Елены Корнеевой школьники подготовили исследовательскую работу «Во внутреннем мире человека добро – это солнце».

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Казанском национальном исследовательском технологическом университете прошел финальный этап творческого конкурса для школьников 1 – 11-х классов «Вперед – в прошлое 2019». Впервые в этом году попробовали свои силы второклассники сельской школы из Рождествена, пишет «Камская новь».

Под руководством классного руководителя Елены Корнеевой школьники подготовили исследовательскую творческую работу «Во внутреннем мире человека добро – это солнце».

Учащиеся представили свое исследование на очном этапе конкурса в номинации «Мое открытие» и получили высокую оценку жюри. Лаишевская команда под названием «Пытливые умы» из села Рождествено заняла второе место.

 

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