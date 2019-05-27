Фестиваль «Алексеевские перезвоны» в этом году пройдет под темой «Покров и щит Руси святой»

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). 1 и 2 июня в поселке Алексеевское состоится XVII Фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны 2019». Тема фестиваля этого года звучит так: «Покров и щит Руси святой», пишет газета «Заря».

Событие посвящено 440-летию явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани и 280-летию обретения иконы Богородицы Ахтырской, а также 715-летию святителя Алексия – покровителя Алексеевского храма и поселка, 705-летию со времени рождения основателя Троице-Сергиевой лавры, преподобного Сергия Радонежского (1314 – 1392), 265-летию со дня рождения русского святого, преподобного Серафима Саровского, 275-летию со дня рождения русского флотоводца Ф. Ф. Ушакова.

Фестиваль состоится при участии звонарей из России, Беларуси, Украины, авторов и исполнителей духовной и народной музыки, фольклорных и танцевальных коллективов различных жанров.

На празднике прозвучат казачьи, народные и духовные песни и канты, колокольные звоны различных традиций и школ.

В программе 1 июня запланированы ярмарка-продажа изделий народного промысла «Город мастеров», мастер-классы, детские площадки, зрителям также представят проект «Казачья слобода» с участием военно-исторических клубов и многое другое.

2 июня гости и участники фестиваля отметят престольный праздник – день памяти святителя Алексия Московского, пройдут божественные литургии, молебны и концерт московской певицы Анны Сизовой.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.