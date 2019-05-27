Спасские кадеты отмечены премиями и благодарственными письмами от Минобразования РТ

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Учащиеся кадетской школы-интерната имени П. А. Карпова Спасского района – Альберт Аверьянов и Кирилл Широков приняли участие в торжественном награждении победителей и призеров предметных олимпиад, пишет газета «Новая жизнь».



Награждение состоялось в Казани с участием заместителя Премьер-министра РТ – министра образования и науки республики Рафиса Бурганова.





Альберт является победителем республиканской олимпиады среди кадетских школ «Служу Отечеству, служу народу» по физике, а Кирилл – по русскому языку. Юношам вручили Благодарственные письма министра образования и науки РТ и премии в сумме 10 тысяч рублей.



Благодарственные письма и премии также были вручены педагогам кадетской школы Виктории Становой и Тамаре Стреловой, подготовивших успешных учеников района.

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