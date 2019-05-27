Фотосессию с хаски и игру в футГол провели на благотворительном празднике в Нижнекамске

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Нижнекамске, на «Солнечной поляне», инклюзивный арт-кластер «Рубаха», команда мастеров аквагрима и «Хаски клуб» провели большой благотворительный праздник, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Гости праздника посетили этнический музей, который познакомил с традициями и историей северного народа, также для них устроили фотосессию с собаками хаски, порадовали детей аквагримом и игрой в футГол.





При желании можно было приобрести магниты и картины – полученные от их реализации средства потратят на благотворительный проект «Счастливое детство» по созданию условий реабилитации детей с ограниченными возможностями.

Каждый участник праздника получил от организаторов подарки.

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