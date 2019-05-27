Будущим летом смогут подработать 180 несовершеннолетних мамадышцев

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Многие школьники в Татарстане стремятся подработать на период летних каникул. Ведущий специалист центра занятости населения Мамадышского района Гульчира Мухаметшина сообщила, что центр в этом году готов участвовать в оплате труда 180 несовершеннолетних, пишет газета «Нократ».



Гульчира Мухаметшина рассказала, что центр занятости занимается временным трудоустройством несовершеннолетних в летние каникулы, однако желающих их принять потенциальных работодателей пока не заявилось. Хотя они оповещены об этой возможности.



В том случае, если работодатель заключает с центром договор по трудоустройству несовершеннолетнего, подросткам через центр занятости перечисляется материальная поддержка в размере 1500 рублей.



Заключение такого договора возможно лишь с 14 лет по согласию одного из родителей или заменяющего его лица с согласия органа опеки и попечительства. Причем работа, которую намерен предложить работодатель, должна относиться к категории легкого труда.



«Наверняка, у такого ребенка нет еще и трудовой книжки, поэтому работодатель обязан оформить подростку трудовую книжку», – отметила специалист.

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