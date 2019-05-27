Татар-информ

28 мая 2019, 05:27

Сельское хозяйство

Виноградная плантация бугульминского сельчанина впечатлила глав поселений республики

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Сельское хозяйство

Виноградная плантация бугульминского сельчанина впечатлила глав поселений республики

Фото: bugulma-tatarstan.ru

Знакомство с успехами жителей Карабаша началось с экспозиции продукции бугульминских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Около 200 гостей со всего Татарстана побывали в поселке Карабаш Бугульминского района, где состоялся зональный обучающий семинар-совещание для глав сельских поселений под председательством руководителя Совета муниципальных образований РТ Экзама Губайдуллина, пишет «Бугульминская газета».

В число делегатов вошли представители различных министерств и ведомств республики, главы муниципальных образований из Бугульминского, Азнакаевского, Альметьевского, Бавлинского, Лениногорского, Нижнекамского и Ютазинского районов республики.

Знакомство с успехами жителей поселка городского типа началось с экспозиции продукции бугульминских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Гости пообщались с представителями бизнеса, попробовали местные сыры и хлебобулочные изделия.

Еще одной остановкой маршрута стала виноградная плантация Александра Зудина, где он выращивает более 130 столовых и технических сортов теплолюбивого растения. Многих гостей впечатлило такое разнообразие. Гости попробовали экологически чистые продукты из винограда, лицезрели кур редких пород и таких же экзотических кроликов, разведением которых занимается предприниматель. Участники семинара выразили свое восхищение трудолюбием местного жителя.



Открывая пленарную часть совещания, Экзам Губайдуллин отметил, что формат мероприятия каждый год меняется, совершенствуется, но при этом сохраняет главную цель – создание площадок для прямого диалога глав сельских поселений с органами государственной власти.

«Если бы мне 15 лет назад сказали, что на базе Карабашского поселения можно будет провести республиканский семинар, наверное, не поверил. Сегодня мы в этом убедились. Здесь созданы прекрасная инфраструктура и условия для работы и комфортной жизни населения», – отметил он.

На семинаре были подняты самые актуальные темы. Участники обсудили работу регионального оператора, который занимается вывозом мусора, лицензирование скважин, эксплуатацию водонапорных сетей, качество нормативно-творческой работы, порядок декларирования доходов депутатов, планы по капремонту зданий сельских исполкомов и многое другое.

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