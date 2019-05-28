В ИА «Татар-информ» расскажут о V Международном форуме по педагогическому образованию IFTE

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 28 мая, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная V Международному форуму по педагогическому образованию IFTE: «Развитие профессиональных компетенций учителя: основные проблемы и ценности».

В мероприятии примут участие директор Института психологии и образования КФУ, профессор Айдар Калимуллин, президент Ирландской ассоциации исследований в области образования, преподаватель колледжа общественных наук и права Университета Дублина Конор Гэлвин.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.