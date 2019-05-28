В Бугульминском районе количество ВИЧ-пациентов вдвое превышает среднереспубликанские показатели

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Высокий уровень пораженности ВИЧ-инфекцией на сегодняшний день наблюдается в Бугульминском, Альметьевском и Лениногорском районах, а также в Казани, пишет «Бугульминская газета».



Главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора РТ в Бугульминском районе Гузель Миргалимова рассказала, что ВИЧ-инфекция не обошла стороной Бугульминский район: количество ВИЧ-инфицированных превышает среднереспубликанские цифры в два раза.



«К сожалению, мы занимаем первое место в Татарстане. В последние годы в Бугульминском районе, как и в целом по России, существенно возросла роль полового пути передачи ВИЧ-инфекции, доля зараженных составила 50%. Среди потребителей инъекционных наркотиков уровень зараженности ВИЧ снизился до 47%, – рассказала Гузель Миргалимова.



Специалист отметила, что увеличивается доля лиц из социально благополучных слоев населения, а также количество выявленных женщин, инфицированных ВИЧ, а также детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями.

Специалисты также отмечают, что болезнь «стареет», перемещаясь от возрастной группы тридцатилетних к пятидесятилетним (71% инфицированных), многие из которых отказываются от лечения. И молодежь более информирована о путях передачи этой инфекции, чем граждане среднего возраста.



В республике существует развитая система здравоохранения, обеспечивающая максимальную доступность к консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию. Обследоваться на ВИЧ можно, обратившись в медицинскую организацию города, к врачу общей практики или в инфекционный кабинет поликлиники: 8 (85594) 4-04-30.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.