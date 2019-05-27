Главный тренер «Химок» о победе над УНИКСом: «Мы спокойно контролировали игру»

(Казань, 27 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу над УНИКСом (91:64) в полуфинальной серии лиг ВТБ, отметив самоотдачу и спокойствие своих игроков.

«Хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу. В эту победу сегодня все вложили сердце, что обычно требуют тренеры от игроков. Можно и проиграть, но на площадке ты должен выложиться и отдать все силы, что мы и сделали. Очень радует, что мы уверенно выиграли подбор. Думаю, это одна из основных причин победы», — передает слова Куртинайтиса пресс-служба лиги.

Он также не мог не отметить удачные дальние броски хозяев, 18 попаданий, рекод лиги: «Мы спокойно контролировали игру, 90% бросков были хорошими, и, как следствие, такой хороший процент попаданий трехочковых. Команду всегда убивает, когда соперник забивает столько трехочковых. Не хотел бы никого выделять, все сыграли хорошо, все внесли свой вклад в победу, однако это уже история, пусть и приятная. В плей-офф неважно, с какой разницей выиграть, „+20“ или „+1“. Победа есть победа. Сейчас самое главное правильно оценить эту победу, как можно меньше ее праздновать и прийти готовыми на следующую игру, где будет решаться все».

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