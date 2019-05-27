Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое закрепляет отмену внутрисетевого роуминга. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это окончательное решение вопроса, точка в решении этого вопроса уже на уровне подзаконного нормативного акта правительства», — заявил Медведев.

По его словам, сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы, что сделало поездки по России комфортнее.

В августе 2017 года ФАС предписала крупнейшим сотовым операторам исполнить предупреждение о необоснованно высоких ценах на внутрисетевой роуминг на территории РФ, что фактически означало его отмену, говорится в сообщении агенства.

В марте ФАС возбудила антимонопольные дела против операторов «большой тройки». В ведомстве посчитали, что представленные отчеты не соответствуют требованиям.

В начале августа «Вымпелком» и «Мегафон» заявили, что отменяют плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. Ранее на тариф домашнего региона перевели исходящие звонки, интернет-трафик и SMS в поездках по стране. ФАС закрыла дела в отношении всех операторов, а замглавы ведомства Анатолий Голомолзин заверил, что роуминг будет отменен к октябрю.

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