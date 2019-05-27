Главный тренер УНИКСа о поражении от «Химок»: «Матч мы проиграли в самом начале»

(Казань, 27 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал поражение от «Химок» (64:91) в полуфинальной серии лиги ВТБ, отметив, что его команда проиграла матч уже в начале встречи.

«О такой игре много не скажешь. Поздравляю „Химки“, они заслужили эту победу. Они играли очень хорошо и показали стабильность в атаке во всех трех матчах», — цитирует Прифтиса пресс-служба лиги.

Главной прчиной неудачи Прифтис посчитал проигрыш единоборств: «Самое плохое, что этот матч мы проиграли в самом начале: мы не сопротивлялись, проиграли много единоборств и не смогли навязать сопернику борьбу, как в двух предыдущих играх. Также показали плохую игру в нападении. Мы должны контролировать свои эмоции, чтобы сыграть, как надо, в четвертом матче».

Счет в серии до трех побед 2-1 в пользу «Химок», 29 мая в Химках пройдет четвертый матч.

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