Казанский УНИКС проиграл «Химкам» в полуфинале

(Казань, 27 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в Химках казанский УНИКС провел третий полуфинальный матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Победу со счетом 91:64 одержали «Химки», счет в серии стал 2-1 в пользу химчан. Следующий матч пройдет в Химках 29 мая.

По итогам казанских матчей нетрудно предположить, что в Химках все решит защита. Уж очень много забивают команды, 96:91, 98:103.

«Нужно научиться защищаться против них. Конечно, „Химки“ очень тяжелая команда для защиты. Они могут забивать отовсюду. Нельзя давать им наносить открытые броски и открывать площадку», — сказал после второй встречи наставник казанцев Димитрис Прифтис.

УНИКС сегодня начал игру в таком составе: Реймар Морган, Морис Ндур, Эрик Макколлум, Евгений Колесников и Антон Понкрашов. Отметим первое за полтора месяца появление в заявке казанцев Пиеррия Хенри, напротив, не были заявлены на матч Трентон Локетт и Костас Каймакоглу.

Зонная защита, поставленнная гостями с начала встречи, ничем им не помогла. Как и в первой игре, у химчан полетели дальние броски, семь попаданий за первую четверть, 12:11 четыре подряд «трехи» Алексея Шведа. Лишь затем стали набирать очки и другие игроки хозяев. Кроме того, «Химки» уверенно выиграли подбор, 13-5 в первой четверти. За две минуты до первого перерыва на площадке появился Хенри, довольно быстро и уверенно вошедший в игру. А период уверенно выигрывают химчане, 25:16.

Примерно по такому же сценарию прошла и вторая четверть, в ходе которой гости допустили 8 потерь и по-прежнему уступали на подборе. Еще и в атаке у казанцев мало что получалось, в середине четверти гости три минуты не могли забить, так счет стал 40:20. Разве что Морган продолжал таранить защиту «Химок», 43:28 от рук Реймара, итог первой половины. Некоторый успех имел активный прессинг гостей. Отметим и непривычно короткую ротацию УНИКСа, в первой половине вышли на замену Джамар Смит, Хенри, Мелвин Эджим и Андрей Кощеев. Трехочковые попадания 11-2.

Во второй половине принципиальных изменений в игре не произошло, исход поединка во многом был решен в третьей четверти. Преимущество «Химок» в нападении было явным, особенно удачно хозяева атаковали из-за дуги, сумев даже превзойти свое достижения первого матча, когда они забили 17 дальних бросков — сегодня 18, у гостей — 4. Подбор 45-28, это и были ключевые цифры игры.

Химчане как добились преимущества в 20 очков, так и удержали его до конца. Поэтому получили свое время поиграть Максим Шелекето и Павел Сергеев.

Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу «Химок», 29 мая в Химках пройдет четвертая встреча.

«Химки» (Химки) — УНИКС (Казань) — 91: 64 (25:16, 18:12, 27:22, 21:14). Самые результативные: «Химки» — Швед (26), Тимма (15), Крокер (10), Зубков (10), Мики (10); УНИКС — Макколлум (15), Морган (12).

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