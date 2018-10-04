Алексей Вербов войдет в тренерский штаб волейбольного «Зенита-Казани»

(Казань, 27 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). После завершения профессиональный карьеры либеро волейбольного «Зенита-Казани» Алексей Вербов войдет в тренерский штаб клуба.

«Вербов останется в команде, однако в качестве кого, пока не ясно. Тем не менее известно, что он займет место в тренерском штабе: главным, помощником или исполняющим обязанности», — сообщил в своем Instagram-аккаунте диагональный «Зенита-Казани» Максим Михайлов.

Также он отметил, что скоро начнет задумываться о том, чем займется после завершения карьеры.

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