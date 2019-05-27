В Елабуге открылся музей «Дом Веры»

(Елабуга, 27 мая, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском Казанско-Богородицком женском монастыре открылся музей «Дом Веры». Он расположился на цокольном этаже обители.

Всего здесь представлены свыше 200 экспонатов, каждый из которых связан с 150-летней историей монастыря. Среди них икона Казанской Божией Матери, которая когда-то принадлежала одной из монахинь по имени Августа, жившей в обители до революции. Также особое место занимает Псалтырь 1868 года.

Открывая музей, руководитель исполкома Елабужского района Ринат Хайруллин отметил, что в муниципалитете рядом живут представители нескольких конфессий. По его мнению, одним из условий для счастливой жизни человека является вера.

«Сегодня мы открываем необходимый и доступный для всех “Дом Веры”», где представлены все исторические события, происходящие в стенах этой обители. Желаю, чтобы двери этого музея никогда не закрывались», – обратился он к прихожанам и гостям торжества.

Создание музея стало возможным благодаря гранту Фонда Президента России. Проект монастыря в прошлом году выиграл в номинации «Сохранение исторической памяти». «Созданием музея полностью занимался старший священник Казанско-Богородицкого женского монастыря иерей Илья Кривов. Он же подготовил проект для участия в гранте Фонда Президента. Также нам очень помогли в сборе материалов и экспонатов прихожане, работники музея. Для нас это очень светлый и радостный день. Я очень благодарна каждому, кто помог нам в создание нашего музея», – сказала настоятельница Казанского-Богородицкого женского монастыря игуменья Вера.

В сборе музейных предметов приняли участие и елабужане: кто-то подарил старинную мебель, кто-то икону или интересные книги, а также исторические документы. Музей разделен на тематические зоны. Например, здесь можно увидеть рабочий кабинет купца Стахеева, на деньги которого была построена обитель. Рядом расположилась монашеская келья. Также есть уголок истории монастыря до революции, имеется и зона, рассказывающая о современной жизни обители.

Это уже 17-й по счету музейный объект Елабуги. Несмотря на то, что музей «Дом Веры» находится на территория монастыря, его двери будут открыты для всех желающих в будние дни с 11 до 13 часов.

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