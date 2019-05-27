Татар-информ

27 мая 2019, 21:22

Общество

Пограничники Казани подготовились к предстоящему профессиональному празднику

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Общество

Пограничники Казани подготовились к предстоящему профессиональному празднику

Фото: Аделя Зиатдинова

28 мая в России и в некоторых странах СНГ отмечается День пограничника.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Казанские военнослужащие подготовились ко Дню пограничника с помощью боевого расчета. 

«Сегодня мы проводим боевой расчет — это самое святое для пограничников мероприятие, это постановка боевой задачи на предстоящие сутки. В этом году мы стилизованно показали нашим гостям, как это дело проходит», — рассказал ветеран пограничных войск КГБ СССР Роберт Хатмуллин. 

В рамках мероприятия пограничники зачитали стихи, наградили ветеранов пограничных войск и показали, как работают боевые собаки. Собаки выполнили цирковые трюки и задержали «преступника». 

«Мы сегодня ничего особенно сложного не показывали, у нас были просто цирковые номера», — рассказала инструктор по дрессировке Федерации прикладного спортивного собаководства Евгения Холостова.

Среди зрителей были ветераны пограничных войск, а также семьи с детьми, которые пришли посмотреть на больших собак. 

«Мы с детьми очень любим собак, нам все понравилось. Дети даже не боялись, несмотря на их внушительные размеры», — рассказала гостья мероприятия Юлия Сахабутдинова. 

28 мая в России и в некоторых странах СНГ отмечается День пограничника.

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