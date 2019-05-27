Муфтий Татарстана в Мекке встретился с главой Всемирной исламской лиги

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин сегодня встретился генеральным секретарем Всемирной исламской лиги Мохаммедом бин Абдул-Каримом аль-Исой, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Участие во встрече также приняли постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов, помощник Президента Татарстана по международным вопросам Радик Гиматдинов и другие.

Руководителю Всемирной исламской лиги вручили приветственное письмо Президента РТ Рустама Минниханова к участникам международной конференции «Ценности умеренности и модерации в текстах Корана и Сунны», которая начала свою работу в Мекке. Также Мохаммеду бин Абдул-Кариму аль-Исе напомнили о его визите в Татарстан. В ходе той поездки был подписан договор о сотрудничестве между Духовным управлением мусульман РТ и Всемирной исламской лигой.

В свою очередь Мохаммед бин Абдул-Карим аль-Иса выразил радость по случаю того, что во время последнего визита в Россию ему удалось встретиться с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Кроме того, глава Всемирной исламской лиги предложил провести очередное заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в Саудовской Аравии совместно с лигой и Организацией исламского сотрудничества. Стороны обсудили различные обстоятельства, связанные с этой идеей.

В связи с этим Мохаммед бин Абдул-Карим подчеркнул: «Проведение заседания поможет показать другим странам мира, что Россия является примером солидарного сосуществования представителей различных конфессий и народов». Он пообещал в ближайшее время начать работу по данному вопросу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что муфтий Татарстана принимает участие в международной конференции «Ценности умеренности и модерации в текстах Корана и Сунны», проходящей в Саудовской Аравии.

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