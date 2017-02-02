Татар-информ

27 мая 2019, 21:34

Наука и образование

Минобрнауки РТ готовит единый регламент по контролю организации питания в школах

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Наука и образование

Минобрнауки РТ готовит единый регламент по контролю организации питания в школах

Фото: архив/Султан Исхаков

Горячее питание в общеобразовательных организациях РТ получают 96% школьников, двухразовое горячее питание – 42% учащихся.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Министерство образования и науки РТ готовит единый регламент по контролю общественностью организации питания в школах. Об этом сообщила сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

По словам докладчика, в этом году августовская педагогическая конференция работников образования будет посвящена проблемам воспитательного характера, в том числе безопасного питания детей. «К следующему учебному году мы готовим единый регламент по контролю общественностью, в том числе родительскими комитетами, качества продукции, поставляемой в школы, и самой системы организации питания», – рассказала она.

В этом учебном году горячее питание в общеобразовательных организациях получают 400 тыс. 631 учащийся, что составляет более 96%. Двухразовым горячим питанием обеспечены 175 тыс. 510 школьников, или 42%, отметила Асадуллина.

Двухразовым питанием обеспечены все школьники в Актанышском, Апастовском, Атнинском, Балтасинском Кайбицком, Кукморском, Сабинском, Сармановском и Спасском районах республики.

Замминистра заметила, что в республике проживает более 30 тыс. малообеспеченных семей, имеющих детей школьного возраста. Из 52 тыс. 176 детей, проживающих в малообеспеченных семьях, более 29 тыс. получают бесплатное питание (55,7%). В 33 тыс. 175 многодетных семьях воспитываются 72 тыс. 237 детей школьного возраста, из них охвачены льготным питанием 13 тыс. 160 детей (18,2%).

Средняя стоимость одноразового питания в общеобразовательных организациях составляет 26 рублей 75 копеек, двухразового питания – 53 рубля 50 копеек, добавила докладчик.

«Специалистами Управления Роспотребнадзора по РТ проводились обследования 145 общеобразовательных организаций республики, которые не были охвачены плановым контролем в течение двух и более лет, и где регистрировались единичные случаи кишечных инфекций и пищевых отравлений», – продолжила она.

Большинство нарушений, по словам Асадуллиной, носят текущий характер и не требуют значительных материальных затрат. Например, отсутствуют согласованное меню и входной контроль поступающего сырья и готовой продукции, частично отсутствуют технологические карты на приготовление блюд, нарушен порядок обработки яиц и посуды, некачественно проводится уборка производственных помещений, используется не промаркированный производственный инвентарь, имеются единичные случаи нарушения технологии приготовления готовых блюд, принимаются продукты питания без сопроводительных документов.

На заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике парламентарии рассмотрели вопрос обеспечения учащихся общеобразовательных организаций безопасным и качественным питанием. 

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