Главный тренер хоккейного «Динамо»: «Наши игроки разжирели от побед»

(Казань, 27 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер клуба по хоккею на траве «Динамо-Казань» Араик Маргарян после победы над азовской «Таной» (6:1) обрушился с критикой на игру своих подопечных, посетовав на их недостаточную самоотдачу.

«Счетом доволен, но мне не нравится настрой команды в играх со слабыми соперниками и большое количество ошибок. По натуре я максималист, и поэтому хочу всё это исправить. По структуре игры часто повторяются одни и те же ошибки, но посмотрим, что будет дальше. В основном это касается новичков», – рассказал Маргарян.

Наставник казанцев пояснил, чем конкретно игроки не устраивают тренерский штаб: «Они же молодые, азартные, пусть играют во всю силу! Поле отличное, подсказки тренера присутствуют, что еще нужно. К моему большому сожалению, мне кажется, что игроки разжирели. Потому что они шестнадцатикратные чемпионы. Тем не менее нужно быть максимально требовательным к своей игре. У них тренировка – два часа, но на заводе ведь вкалывают! Они не имеют права так относиться к игре, но я найду выход».

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