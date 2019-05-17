Минобрнауки РТ: В Татарстане пищеблоки 482 школ и 731 детсада нуждаются в капремонте

(Казань, 27 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане пищеблоки 482 школ и 731 детского сада нуждаются в капремонте. В девяти школах и четырех детсадах требуется строительство пристроек пищеблоков. Об этом сообщила сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике заместитель министра образования и науки республики Алсу Асадуллина.

«Министерством проведен мониторинг технического состояния помещений столовых в муниципальных образовательных организациях. Было выявлено, что пищеблоки 482 школ и 731 детского сада нуждаются в капремонте. А в девяти школах и четырех детсадах требуется строительство пристроек пищеблоков. Кроме того, необходимо обновление оборудования и инвентаря», – рассказала докладчик.

Асадуллина назвала основные проблемы организации питания в школах и дошкольных организациях, которые были выявлены в ходе мониторинга. Это, в частности, низкая заработная плата и недостаточная квалификация поваров, а также составлению меню с учетом стоимости продуктов питания, а не физиологической потребности детей в биологически ценных веществах.

«Важный момент – изношенность оборудования, несоответствующая санитарным требованиям материально-техническая база школ», – подчеркнула она.

По мнению председателя парламентского комитета Светланы Захаровой, необходимо принять программу по капремонту и оснащению технологическим оборудованием пищеблоков в образовательных учреждениях. «Обратимся в Кабинет Министров РТ по поводу того, что должна быть отдельная программа. Думаю, что здесь нас услышат. Надо этот вопрос поднять», – заключила она.

Управление Роспотребнадзора по РТ в 2018 году проверило 570 общеобразовательных организаций и составило 587 протоколов по фактам административных правонарушений.

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