Для более 390 жителей Арска решилась проблема с затоплениями в весенний период

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В Арском районе решена проблема затопления городских территорий. Мероприятия по руслорегулированию реки Казанки и расчистке ее левого притока находятся на завершающей стадии, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.



Ранее, в период весеннего половодья, жители Арска страдали от негативного воздействия вод, в зону затопления попадали жилые дома и объекты инфраструктуры на площади 36 га.



Замруководителя исполкома Арска Ленар Юсупов сообщил, что проблема образовалась из-за того, что дно реки заилилось, а берега заросли растительностью. С целью решения проблемы руководство района разработало проектно-сметную документацию и обратилось в Министерство экологии и природных ресурсов РТ. Ведомство начало работы по очистке.



Начальник Управления экономики и инвестиционной деятельности Минэкологии РТ Тагир Валиев сообщил, что на сегодняшний день проведены работы по дноуглублению, расчистке и спрямлению русла Казанки на длине 1922 метра. По оценкам, сумма предотвращенного ущерба составит 656 млн рублей. «Спасенных» участков – 89, от негативного воздействия вод защищен 391 человек.



Местный житель Ибрагим Сабиров поделился, что до проведения работ в погреба и подполы проникала вода, сейчас такого нет. «В этом году в погребах сухо – и картошку, и другие овощи можно хранить», – рассказал житель.

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