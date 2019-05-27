Сергей Когогин: «Итогом наших усилий станет революционный облик автомобиля»

(Набережные Челны, 27 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). На церемонии, посвященной запуску нового завода каркасов кабин в Набережных Челнах, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин отметил, что итогом колоссальных усилий, вложенных в новое предприятие, станет новый, революционный облик автомобилей «КАМАЗ».

По его словам, запуск завода каркасов кабин – беспрецедентный случай в истории КАМАЗа. Масштабы этой стройки сопоставимы с масштабами тех преобразований, которые велись в период становления камского автогиганта.

«Благодаря новым современным технологиям, которые задействованы на заводе каркасов кабин, мы можем представить около ста модификаций кабин – с разной высотой, шириной, длиной. Это позволит создать новый, революционный облик автомобиля. И это очень важно. Поскольку внешний вид кабины – один из основных штрихов привлекательности машины», – отметил гендиректор КАМАЗа.

Когогин также подчеркнул, что запуск ЗКК является лишь одним из направлений большой работы по реинжинирингу ПАО «КАМАЗ».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что автогигант вложил в производство около 12 млрд рублей, а немецкий концерн Daimler намерен инвестировать примерно 15 млрд.

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