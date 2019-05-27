Разгром по делу: Казанские хоккеисты на траве без проблем разобрались с «Таной»

(Казань, 27 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский клуб по хоккею на траве «Динамо» на родном поле одолел азовскую «Тану» со счетом 6:1.

Хозяева площадки и действующие чемпионы страны с самого начала захватили инициативу и задавили гостей своим преимуществом. Подопечные Араика Маргаряна подавили азовчан своими изящными атаками, две из которых завершились результативно. Отличились новички – Абу Бакир и Шан Али.

«Тана» периодически огрызалась контратаками, одна из них завершилась пенальти в ворота «Динамо». Марат Гафаров отразить удар Дениса Стариенко не сумел. После штрафного углового Николай Янкун восстановил позиции казанского коллектива, после чего команды завершили первую половину игры со счетом 3:1.

После большого перерыва больше времени с мячом проводили гости, подопечные Маргаряна же закрепиться в чужой зоне не могли. Тем не менее игроки «Динамо» сумели найти брешь в обороне соперника, и Андрей Исаев увеличил разницу в счете.

Четвертый гол окончательно разрушил настрой азовцев, поэтому они пропустили еще дважды: отметились Семен Матковский и Павел Плесецкий. Больше «Тана» в атаку не ходила и встретила финальную сирену у себя в зоне.

Следующий матч «Динамо-Казани» состоится уже завтра. В казанском Центре хоккея на траве команда вновь сразится с «Таной» из Азова.

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