За день в Казани два школьника угодили под колеса авто, перебегая дорогу в неположенном месте

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В Казани за день сразу два школьника попали под колеса легковушек, перебегая дорогу в неположенном месте. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Накануне в 13.15 29-летний водитель автомобиля "Лада Калина" напротив дома № 63а по проспекту Ибрагимова, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 16-летнего школьника, который переходил проезжую часть в неустановленном месте», – уточнили в ГИБДД.

Медики «скорой» диагностировали у пострадавшего подростка ушиб ноги.

Буквально через полтора часа на улице Максимова еще один 29-летний водитель «Лады Калина» сбил перебегающего дорогу на «красный» 16-летнего школьника. В результате ДТП подросток получил ушиб и ссадину головы и лица, а также ссадины обеих ног.



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