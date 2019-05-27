Замглавы Минпромторга РФ призвал компании ФРГ сделать правильные выводы из сотрудничества с КАМАЗом

(Набережные Челны, 27 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Морозов, выступая на церемонии запуска нового завода каркасов кабин в Набережных Челнах, призвал немецких партнеров ПАО «КАМАЗ» сделать правильные выводы из сотрудничества с одним из лидеров отечественного автопрома.

«Вы должны усвоить, что производство в России – это выгодно, качественно и, главное, стремительно!», – заявил замминистра.

Морозов также подчеркнул, что автомобильная промышленность является генератором цифровых решений и завод каркасов кабин – наглядное подтверждение этого.

«Вполне возможно, что скоро мы будем наблюдать, как бесплотные автомобили производятся роботами без участия людей. И совместное предприятие “Даймлер КАМАЗ Рус“, безусловно, является лидером движения, которое воплотит эту картину в жизнь. И вообще – вас уже можно поздравить с тем, что вы реально участвуете в цифровизации российской экономики», – заметил представитель Министерства промышленности и торговли РФ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что завод каркасов кабин будет поставлять свою продукцию как на главный сборочный конвейер КАМАЗа, так и на сборочное производство грузовиков Mercedes-Benz.

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