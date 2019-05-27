Президент РТ принял участие в заседании бюро Высшего совета «Единой России»

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании бюро Высшего совета всероссийской политической партии «Единая Россия».

Провел заседание председатель Высшего совета партии Борис Грызлов.

В ходе обсуждения были затронуты такие вопросы, как реализация партийных проектов, работа по направлениям социально-экономического развития и результаты состоявшихся накануне, 26 мая, праймериз.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что примерно 13,5% избирателей Татарстана, более 398 тыс. человек, приняли участие в предварительном голосовании «Единой России» (без учета электронного голосования).

При этом в целом по стране, согласно предварительным партийным данным, на праймериз проголосовали не менее 9,35% избирателей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.