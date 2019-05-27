В Татарстане школьники собрали более 500 кг отработанных батареек в рамках конкурса от ООО «Гринта»

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В Азнакаевском районе Татарстана школьники за два месяца собрали более 500 кг отработанных батареек в специальные боксы-контейнеры. Конкурс по сбору батареек организовали Минэкологии РТ, ООО «Дюрасел Раша», региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами в восточной зоне РТ ООО «Гринта». Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора «Гринта».

«Конкурс — это большой вклад в формирование у наших детей новой модели поведения, бережливого отношения к природе и к вторичным ресурсам», — сказала генеральный директор регионального оператора ООО «Гринта» Светлана Ярлыченко.

Далее «Гринта» передаст батарейки на переработку заводу «Мегаполисресурс» в Челябинске.

Проект компании Duracell по сбору и утилизации батареек стартовал весной этого года. Компания взяла на себя затраты по производству боксов для сбора отработанных батареек и расходы на их утилизацию.

Батарейки нельзя выкидывать вместе с обычным мусором, потому что они содержат свинец, никель, кадмий, литий, которые при разрушении оболочки батарейки попадают в почву, грунтовые воды, а потом в атмосферу. А кадмий и свинец являются токсичными элементами, которые пагубно влияют на здоровье человека.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.