Марат Ахметов положительно оценил организацию посевной в Тетюшском, Буинском и Дрожжановском районах

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов сегодня ознакомился с ходом сезонных полевых работ в Тетюшском, Буинском и Дрожжановском районах республики. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

В ходе рабочей поездки министр осмотрел поля, встретился с главами всех трех районов, руководителями хозяйств, фермерами и главами сельских поселений, рассказал о государственных программах поддержки аграриев, которые реализуются в республике, и ответил на вопросы участников встреч.

Как отметили в пресс-служба ведомства, Марат Ахметов положительно оценил организацию весенних полевых работ в указанных муниципальных районах.

Согласно информации министерства, в Тетюшском районе озимые культуры были посеяны на 18,6 тыс. га, однако более половины этих посевов (61%) погибло. Поэтому произведен пересев яровыми культурами. Всего площадь посевов яровых составила 45,2 тыс. га, из них 27,2 тыс. га отведено под яровые зерновые. Также здесь завершается сев сахарной свеклы на 5,9 тыс. га.

В Буинском районе прогнозные показатели по севу яровых выполнены на 99%, осталось посеять только рапс (350 га) и кукурузу (200 га). «На этой неделе эта работа будет завершена», – сообщил глава района Марат Зяббаров. Пересев на полях погибших озимых культур произведен на 16 тыс. га. Яровые культуры посеяны на 72 тыс. га, в том числе яровые зерновые – на 46,2 тыс. га.

«В прошлом году в Татарстане была сильная засуха, и были районы, где мы вовсе не получили всходов. Что касается Буинского района, мы видим, что в этом году яровые культуры на полях успешно взошли. Считаю, у буинцев есть потенциал собрать хороший урожай», – приводит слова Марата Ахметова сайт администрации района.

По данным Минсельхозпрода РТ, наиболее высокий процент гибели озимых отмечен в Дрожжановском районе – 82% от посева на площади 12,5 тыс. га. «Поэтому основным предметом обсуждения в ходе встречи стал вопрос о возможности компенсации [потерь сельхозпредприятий из-за гибели озимых] со стороны государства», – отмечается на сайте администрации района.

По оперативным данным Минсельхозпрода РТ на 27 мая, в Дрожжановском районе яровые культуры посеяны на 42,6 тыс. га (100% к прогнозу). В частности, яровые зерновые – на 25,3 тыс. га, а сахарная свекла, сев которой завершается в эти дни, – на 3,8 тыс. га.

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