Татар-информ

27 мая 2019, 17:40

ОбществоСпорт

18 детских команд сразятся в финале турнира «Будущее зависит от тебя»

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ОбществоСпорт

18 детских команд сразятся в финале турнира «Будущее зависит от тебя»

Юные футболисты будут соперничать за путевку в летний футбольный лагерь ФК «Барселона».

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). С 27 по 31 мая в Сочи проходит финал XV открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд из детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Турнир ежегодно проводится компанией «МегаФон» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства просвещения РФ и Российского футбольного союза.

Традиционно состязания включают три этапа. В феврале и марте более 4 тыс. ребят сыграли в отборочных матчах. С 11 по 26 апреля игры прошли в восьми регионах России и в Таджикистане: в Азове, Санкт-Петербурге, Туле, Москве, Волгограде, Владивостоке, Екатеринбурге, Барнауле и Душанбе. В каждом городе были определены призеры, которые получили возможность выйти в финальную стадию первенства.

В Сочи для ребят будет организована насыщенная спортивная и культурно-образовательная программа, которая начнется 27 мая с вечера знакомств. Во вторник, 28 мая, после торжественной церемонии открытия пройдут первые групповые игры и мастер-классы, затем юные футболисты отправятся на экскурсию, организованную неизменным партнером финальных игр соревнований – тематическим парком развлечений «Сочи Парк». Вечером этого же дня состоится игра, где ребята познакомятся с профессиями спортивной индустрии.

Во второй игровой день после групповых матчей ребята впервые посетят легендарный стадион «Фишт». Сотрудники «МегаФона» подготовили для команд интересную программу, которая позволит узнать больше о деятельности компании и ее цифровых продуктах. Игра «Цифровой мир начинается с тебя» пройдет 29 и 30 мая. Финальные игры, награждение от партнеров и церемония закрытия запланированы на пятницу, 30 мая.

Директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании «МегаФон» Валентина Ватрак отметила: «С каждым годом турнир “Будущее зависит от тебя“ собирает все больше участников со всей страны, способствует их социализации и семейному устройству. В этом году мы впервые подготовили программу профориентации для участников. С ее помощью мы хотим обратить внимание ребят на весь спектр возможностей, которые есть в жизни и в спорте. Для нас важно на практике показать участникам проекта, какие навыки им пригодятся в дальнейшем. Я убеждена, что независимо от того, какое место заняла та или иная команда, каждый участник турнира – уже победитель, понимающий, что будущее зависит только от него самого!»

«Будущее зависит от тебя» – самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие, но и на их социализацию и содействие семейному устройству. За 15 лет в нем приняли участие более 3,5 тыс. команд из 140 городов России. Фондом «Измени одну жизнь» было создано свыше 2740 видеоанкет об участниках турнира, более 630 из них обрели новые семьи.

Главный приз турнира – путевка в футбольный лагерь ФК «Барселона» в Сочи с 25 июля по 3 августа. Победителей ждут десять дней тренировок и теории по испанской методологии на современной базе на берегу Черного моря, пятиразовое спортивное питание, экскурсионная программа, спортивные развлечения, конкурсы и соревнования. На торжественном закрытии футболистам вручат именные игровые футболки и международный сертификат о прохождении школы. В лагере также будут работать кураторы-педагоги, которые подготовили для детей развивающую программу, направленную на командообразование, социальные навыки, общение и так далее. 

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