В Татарстане за день утонули двое мужчин

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В Татарстане за минувшее воскресенье утонули двое мужчин, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 9.52 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на реке Ик в Мензелинском районе республики утонул 30-летний житель Башкортостана», – уточнили в МЧС РТ.

Известно, что 25 мая мужчина вместе с тремя приятелями приехали на рыбалку, где употребляли спиртное. С утра один из друзей решил искупаться. Проплыв около 20 метров от берега, мужчина ушел под воду.

На поиски тела погибшего отправились сотрудники ЗПСО №6. Они обследовали около 4 км акватории и порядка 8 км береговой линии. Днем в понедельник, 27 мая, погибшего обнаружили.

Также трагедией закончилось купание 40-летнего мужчины в заливе Волги возле поселка Победилово. Очевидцы случившегося рассказали спасателям, что мужчина отправился купаться и утонул. Тело погибшего извлекли водолазы ЗПСО № 2 утром следующего дня.

В МЧС Татарстана напоминают, что вода в реках и водоемах еще не прогрелась и резкое переохлаждение организма может закончиться трагедией. Купание в холодной воде может привести к судорогам, остановке сердца или сухому утоплению (когда из-за спазма, вызванного перепадом температур, происходит остановка дыхания).

Особый контроль нужен за детьми – они могут утонуть почти мгновенно.

В МЧС напоминают, что купальный сезон начинается с 1 июня. В течение всего лета на каждом из пляжей планируется ежедневное дежурство спасателей-общественников, по местам несанкционированного купания инспекторы ГИМС будут проводить специальные рейды.





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