(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). На видео попала стрельба в одном из алкомаркетов в Казани. Видеозапись разместили пользователи на страницах в соцсетях.

На кадрах видно, как у кассы стоит мужчина. Он достает из сумки пистолет и делает выстрел вверх. После чего убирает оружие обратно.

В пресс-службе УМВД России по Казани данный факт подтвердили. «Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 26 марта. Стрелявший – 48-летний житель Казани. Мотивы его поступка пока неизвестны. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиагнство"», – прокомментировали в пресс-службе управления.



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