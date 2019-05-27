На четыре года за решетку отправится экс-глава исполкома Чистополя, подписавший акты за взятку

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). На четыре года за решетку отправится экс-глава исполкома Чистополя, подписавший акты на выполнение работ по муниципальным заказам за взятку. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что в 2018 году фигурант дела требовал от руководства коммерческой организации взятку в размере 680 тыс. рублей за беспрепятственное подписание им актов по приемке выполненных работ по муниципальным контрактам. В период с мая по декабрь 2018 года он получил от учредителя коммерческой организации через ее руководителя 360 тыс. рублей», – рассказал Галиев.

В отношении представителей компании, которые передали бывшему сити-менеджеру взятку, уголовное преследование прекращено, поскольку деньги у них вымогали. Кроме того, они добровольно сообщили о даче взятки в полицию.

Экс-главу исполкома признали виновным по статье «Взяточничество» и назначали наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима.



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