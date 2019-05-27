Татар-информ

27 мая 2019, 17:50

Экономика и финансыОбщество

Татарстан стал лидером по кредитной поддержке МСП среди регионов России

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Экономика и финансыОбщество

Татарстан стал лидером по кредитной поддержке МСП среди регионов России

Фото: архив/Владимир Васильев

За I квартал 2019 года объем кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса республики, составил почти 2,5 млрд рублей.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Татарстан стал лидером по кредитной поддержке малого и среднего предпринимательства среди регионов России по итогам I квартала 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

За три месяца объем кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса республики, составил почти 2,5 млрд рублей.

«Доля малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан сегодня составляет 25,5%. Это больше, чем в среднем в России, но мы в первую очередь ориентируемся здесь на свои результаты и предпринимаем комплекс мер по их улучшению», – заметил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

«Мы готовы не только оказывать финансовую поддержку на льготных условиях всем нуждающимся в ней субъектам МСП, но и помогаем в консультациях и бизнес-планировании, которое помогает сделать эту помощь максимально эффективной», – подчеркнул он.

Гарантийный фонд Республики Татарстан в свою очередь стал лидером среди региональных гарантийных организаций по объему кредитных средств, полученных субъектами МСП с гарантийной поддержкой фонда. За январь-март 2019 года эта сумма превысила 1 млрд рублей.

Средства на развитие бизнеса привлечены благодаря гарантиям и поручительствам АО «Корпорация “МСП“», АО «МСП Банк» и подведомственной Минэкономики Татарстана некоммерческой организации «Гарантийный фонд Республики Татарстан».

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