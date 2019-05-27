Татар-информ

27 мая 2019, 17:41

Общество

В Казани дети сотрудников Росгвардии исполнили шлягеры прошлых лет на фестивале патриотической песни

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Общество

В Казани дети сотрудников Росгвардии исполнили шлягеры прошлых лет на фестивале патриотической песни

Фото: Росгвардия РТ

В Татарской государственной филармонии состоялся региональный этап IV фестиваля детской патриотической песни войск национальной гвардии РФ.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В Казани дети сотрудников Росгвардии исполнили шлягеры прошлых лет на региональном этапе IV фестиваля патриотической песни. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«Мероприятие, которое состоялось в Татарской государственной филармонии, прошло под эгидой общественной организации "Офицеры России" при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и направлено на популяризацию музыкального творчества, патриотического воспитания подрастающего поколения, развитие национальных духовных традиций и сохранение преемственности поколений», – рассказали агентству в пресс-службе управления.

Атмосфера праздника чувствовалась с первых минут – в фойе для гостей и участников играл военный оркестр казанского полка Росгвардии, к тому же в холле разместили фотоэкспозицию и образцы экипировки бойцов ОМОН.

Всего в фестивале приняли участие 17 конкурсантов, младшему из которых недавно исполнилось 6 лет. Все участники – дети военнослужащих, сотрудников и работников Росгвардии.

Дети исполнили перед строгим жюри и радушными зрителями известные и любимые песни прошлых лет: «Широка страна моя родная», «Нам нужен мир», «Катюша», «Баллада о матери», «Желаю тебе, земля моя», «Я люблю тебя, Россия» и многие другие.

По итогам первого этапа первое место по праву занял дуэт Миланы Хайруллиной и Лианы Гафиатуллиной, которые исполнили песню «Нам нужен мир». Вторую ступень пьедестала поделили Анастасия Моисеева, исполнившая «Катюшу» и Диана Куспанова с «Балладой о матери». «Бронза» досталась Ксении Хакимовой и Ростиславу Самарину. Все участники фестиваля были награждены грамотами и ценными подарками, которые им вручили члены жюри.

«С каждым новым фестивалем мы все больше убеждаемся, насколько это мероприятие стало необходимым. Оно не только раскрывает новые таланты наших детей, но и позволяет им выразить любовь к родной земле и гордость за своих пап и мам, которые служат в Росгвардии», - отметил один из организаторов мероприятия – старший офицер отдела ГУРЛС ВНГ России полковник Сергей Пономарев.
 

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