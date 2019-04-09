Одной из инициатив фестиваля «Архнаследие» в Казани стало подчинение Комитетов по наследию МВД

(Казань, 27 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). Региональные комитеты по охране объектов культурного наследия необходимо ввести в состав Министерства внутренних дел России. С такой инициативой федерального уровня выступил на Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие», который проходил с 22 по 24 мая в Казани, известный архитектор-градопроектировщик, заслуженный архитектор Татарстана Сергей Саначин.

«Только постоянный, а не от случая к случаю, обход территорий человеком в форме МВД способен оперативно реагировать на различные аномалии. Заботой Комитета видится учет объектов исторической среды, надзор за простой формулой градостроительной деятельности и, конечно, проектной деятельностью», – конкретизировал Саначин.

Он также напомнил: до Революции изучение и учет древностей были в компетенции Императорской археологической комиссии, охранять их было обязанностью МВД. Ведомство вело постоянный обход, осмотр и охрану вмененных территорий. За архитектурно-строительные вопросы отвечал губернский инженер, вместе с полицмейстером направлявший доклады о состоянии вице-губернатору.

Как при этом подчеркнул Сергей Саначин, сохранение архитектурного наследия «фактически не является предметом научного размышления в Казани», никем не обобщались сведения о причинах утраты и искажения объектов.

«Пожары, бомжи, мародеры, инвесторы, девелоперы, строители, собственники, проектанты, может, и чиновники с их согласованиями и обременениями – их тоже много. Это и охранники, и архитекторы, и земельщики, аукционисты, просто властные структуры… Пока не будут вскрыты причины, все названные субъекты будут тыкать друг на друга (как правило, чаще всего бывает виноват собственник), журналисты и жители будут корить власти и специалистов, а специалисты – упорно перечислять свои заслуги и монтировать выставки достижений архитектурного хозяйства», – пояснил спикер.

Сергей Саначин, к слову, во всеуслышание в присутствии коллег из российских регионов и иностранных гостей озвучил с трибуны фестиваля и факт сноса Арских казарм в день начала всероссийского форума (внести их в число объектов культурного наследия он предлагал официальным письмом в Минкульт РТ лично еще в 2009 году наряду с целым списком исторических построек).

Причиной существующего положения архитектор назвал низкую научную обоснованность проектов реставрации и реконструкции, подчеркнув, что это особенность казанской архитектурной школы.

«Казанская архитектурная школа научила своих специалистов-проектировщиков правильно воссоздавать форму и художественные детали объектов наследия. Но слабым местом традиционно является научно-проектная обоснованность проектов реставрации и реконструкции. Историко-градостроительные исследования объекта свелись к формальной историко-архитектурной справочке, которая не несет роли отправной аналитики проекта», – акцентировал Саначин.

В связи с этим он также заявил, что по аналогии с Москвой Казани крайне необходима организация, которая бы прицельно занималась историко-градостроительными обследованиями города, их аналитикой, изучением отдельно взятых владений по историческим планам и текстовым источникам.

«Неполноценные исследования вредят правильной реставрации и приводят к неверной атрибуции. Сейчас наш реестр полон ошибок: здесь и неверные даты, и несуществующие фамилии архитекторов-авторов и владельцев здания, и несуществующие названия самих зданий (даже на федеральных объектах), неправильное название церквей. На многих мемориальных досках выбито, что автор неизвестен, хотя на самом деле они известны, просто этим никто не занимался», – отдельно обозначил Саначин.

Также архитектор предложил создать при Комитете охраны наследия постоянно действующий научно-экспертный совет для рассмотрения каждого без исключения, а не выборочно, проекта реставрации и реконструкции. Последовало и предложение упразднить институт экспертов, дающих заключение проектам реставрации и реконструкции, или ввести их назначение, как судей, – без самовыдвижений. По его словам, эксперты необязательно являются авторитетными лидерами мнений и более подвержены ошибкам или соблазнам, чем многочисленные сообщества. Зачастую это чиновники, «отошедшие от службы», для которых экспертиза становится «отдушиной».

«Вопиющий пример: последняя экспертиза, сделанная тройкой федеральных экспертов для здания на Лево-Булачной улице Казани, где был один маленький чертежик ремонта этого здания, а исторические материалы, которыми я, например, располагаю, отсутствовали. Эксперты же написали, что в проекте всего достаточно», – аргументировал Сергей Саначин.

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