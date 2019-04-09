Оксана Романова

27 мая 2019, 17:10

Культура

Одной из инициатив фестиваля «Архнаследие» в Казани стало подчинение Комитетов по наследию МВД

Рекомендуем

Культура

Одной из инициатив фестиваля «Архнаследие» в Казани стало подчинение Комитетов по наследию МВД

Фото: архив/Салават Камалетдинов, Владимир Васильев, Александр Елисеев

С предложением к коллегам из регионов РФ выступил известный в Казани архитектор-градопроектировщик Сергей Саначин.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). Региональные комитеты по охране объектов культурного наследия необходимо ввести в состав Министерства внутренних дел России. С такой инициативой федерального уровня выступил на Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие», который проходил с 22 по 24 мая в Казани, известный архитектор-градопроектировщик, заслуженный архитектор Татарстана Сергей Саначин.

«Только постоянный, а не от случая к случаю, обход территорий человеком в форме МВД способен оперативно реагировать на различные аномалии. Заботой Комитета видится учет объектов исторической среды, надзор за простой формулой градостроительной деятельности и, конечно, проектной деятельностью», – конкретизировал Саначин.

Он также напомнил: до Революции изучение и учет древностей были в компетенции Императорской археологической комиссии, охранять их было обязанностью МВД. Ведомство вело постоянный обход, осмотр и охрану вмененных территорий. За архитектурно-строительные вопросы отвечал губернский инженер, вместе с полицмейстером направлявший доклады о состоянии вице-губернатору.

Как при этом подчеркнул Сергей Саначин, сохранение архитектурного наследия «фактически не является предметом научного размышления в Казани», никем не обобщались сведения о причинах утраты и искажения объектов.

«Пожары, бомжи, мародеры, инвесторы, девелоперы, строители, собственники, проектанты, может, и чиновники с их согласованиями и обременениями – их тоже много. Это и охранники, и архитекторы, и земельщики, аукционисты, просто властные структуры… Пока не будут вскрыты причины, все названные субъекты будут тыкать друг на друга (как правило, чаще всего бывает виноват собственник), журналисты и жители будут корить власти и специалистов, а специалисты – упорно перечислять свои заслуги и монтировать выставки достижений архитектурного хозяйства», – пояснил спикер.

Сергей Саначин, к слову, во всеуслышание в присутствии коллег из российских регионов и иностранных гостей озвучил с трибуны фестиваля и факт сноса Арских казарм в день начала всероссийского форума (внести их в число объектов культурного наследия он предлагал официальным письмом в Минкульт РТ лично еще в 2009 году наряду с целым списком исторических построек).

Причиной существующего положения архитектор назвал низкую научную обоснованность проектов реставрации и реконструкции, подчеркнув, что это особенность казанской архитектурной школы.

«Казанская архитектурная школа научила своих специалистов-проектировщиков правильно воссоздавать форму и художественные детали объектов наследия. Но слабым местом традиционно является научно-проектная обоснованность проектов реставрации и реконструкции. Историко-градостроительные исследования объекта свелись к формальной историко-архитектурной справочке, которая не несет роли отправной аналитики проекта», – акцентировал Саначин.

В связи с этим он также заявил, что по аналогии с Москвой Казани крайне необходима организация, которая бы прицельно занималась историко-градостроительными обследованиями города, их аналитикой, изучением отдельно взятых владений по историческим планам и текстовым источникам.

«Неполноценные исследования вредят правильной реставрации и приводят к неверной атрибуции. Сейчас наш реестр полон ошибок: здесь и неверные даты, и несуществующие фамилии архитекторов-авторов и владельцев здания, и несуществующие названия самих зданий (даже на федеральных объектах), неправильное название церквей. На многих мемориальных досках выбито, что автор неизвестен, хотя на самом деле они известны, просто этим никто не занимался», – отдельно обозначил Саначин.

Также архитектор предложил создать при Комитете охраны наследия постоянно действующий научно-экспертный совет для рассмотрения каждого без исключения, а не выборочно, проекта реставрации и реконструкции. Последовало и предложение упразднить институт экспертов, дающих заключение проектам реставрации и реконструкции, или ввести их назначение, как судей, – без самовыдвижений. По его словам, эксперты необязательно являются авторитетными лидерами мнений и более подвержены ошибкам или соблазнам, чем многочисленные сообщества. Зачастую это чиновники, «отошедшие от службы», для которых экспертиза становится «отдушиной».

«Вопиющий пример: последняя экспертиза, сделанная тройкой федеральных экспертов для здания на Лево-Булачной улице Казани, где был один маленький чертежик ремонта этого здания, а исторические материалы, которыми я, например, располагаю, отсутствовали. Эксперты же написали, что в проекте всего достаточно», – аргументировал Сергей Саначин.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Бугульминцы подняли острые вопросы на премьере социальной постановки «Любовь без преград»
Новости дня
18:24
Сергей Чемезов: «Сегодня мы пожинаем первые плоды инвестиционных вложений КАМАЗа»

Глава «Ростеха» назвал завод каркасов кабин первым за десятилетия настолько крупным проектом автогиганта.

18:12
В Казани на очистку озер и прудов от мусора и камыша потратят более 2 млн рублей

Очистить планируется озеро Харовое, пруд Адмиралтейский, четыре пруда в Ново-Савиновском районе и бассейн «Комсомольское озеро» в Дербышках.

18:10
Минниханов поздравил с новосельем жильцов соципотечного дома в Набережных Челнах

Десятиэтажный жилой дом 63/15 включает 403 квартиры, его обитателями стали соципотечники, ветераны и многодетные семьи.

17:59
На четыре года за решетку отправится экс-глава исполкома Чистополя, подписавший акты за взятку

В прошлом году бывший сити-менеджер вымогал у компании 680 тыс. за подписание актов о выполнении работ по муниципальным заказам.

17:50
Татарстан стал лидером по кредитной поддержке МСП среди регионов России

За I квартал 2019 года объем кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса республики, составил почти 2,5 млрд рублей.

17:41
В Казани дети сотрудников Росгвардии исполнили шлягеры прошлых лет на фестивале патриотической песни

В Татарской государственной филармонии состоялся региональный этап IV фестиваля детской патриотической песни войск национальной гвардии РФ.

17:39
Турнир претенденток на звание чемпионки мира по шахматам пройдет 30 мая в Казани

Соревнование, где сильнейшие шахматистки будут бороться за выход на матч за звание чемпионки мира, завершится 18 июня.

17:36
Рустам Минниханов: «50-летие КАМАЗа мы встречаем большими инвестиционными проектами»

Новый завод в год будет выпускать 55 тыс. каркасов кабин, отвечающих самым современным международным требованиям.

17:24
Более 120 обратившихся в центры занятости населения татарстанцев зарегистрировались как самозанятые

В Татарстане с 1 января действует экспериментальный налоговый режим для самозанятых.

17:10
Одной из инициатив фестиваля «Архнаследие» в Казани стало подчинение Комитетов по наследию МВД

С предложением к коллегам из регионов РФ выступил известный в Казани архитектор-градопроектировщик Сергей Саначин.

17:00
Проголосовать на праймериз пришел каждый седьмой житель Нижнекамска

Итоги голосования станут известны в ближайшие дни.

16:50
В Татарстан придет 33-градусная жара

В конце мая очень теплую погоду на территорию республики принесет антициклон.

16:49
В Аксубаево мать зарубила спящего сына топором за выпитый алкоголь

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

16:45
Объемные цветочные композиции появятся на площади Тысячелетия в Казани

Всего будет установлено 11 новых объемных цветочных композиций, 13 существующих объемных фигур планируется оживить цветами.

16:34
В Казани суд оштрафовал экс-хоккеиста «Ак Барса» Дмитрия Обухова, избившего женщину-водителя

Мировой судья вынес решение оштрафовать экс-хоккеиста на 15 тысяч рублей.

16:31
Реализация национальных проектов: от федеральных задач к опережающему развитию региона

Эксперты совместно с Правительством Республики Татарстан рассмотрели вопросы реализации национальных проектов.

16:16
Борис Менделевич: Общество должно ответить, готово ли оно принять эвтаназию

Депутат Госдумы от Татарстана прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ об отношении россиян к намеренному прекращению жизни человека по его просьбе.

16:09
В Челнах за продажу поддельного бензина на 189 млн рублей будут судить троих жителей Казани

По версии следствия, мужчины организовали производство и сбыт бензина под видом товаров известных производителей.

16:07
Казанские росгвардейцы почтили память погибших при исполнении сослуживцев

В память о погибших спецназовцах под залп почетного караула возложили цветы и гирлянды к мемориалу.

16:06
Президент РТ встретился с участниками Всероссийского фармацевтического автопробега

Всероссийский фармацевтический автопробег стартует сегодня в Казани.

15:58
Зампред Правительства РФ возглавил Наблюдательный совет Университета Иннополис

Всего в Наблюдательный совет вуза под руководством Максима Акимова вошли восемь человек.

15:53
Татарстанцев приглашают принять участие в конкурсе социальной рекламы «Вместе против коррупции»

В конкурсе могут поучаствовать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.

15:51
В озере у поселка Осиново нашли останки мужчины, пропавшего больше 10 лет назад

Как удалось выяснить следователям, смерть не носит криминального характера.

15:45
Татарстанские стрелки завоевали четыре медали на юниорском Гран-при в Лахти

В копилке спортсменов «золото», «серебро» и две «бронзы».

15:29
Жительницу Казани, которая обругала на остановке полицейского, оштрафовали на 10 тыс. рублей

Суд признал 54-летнюю женщину виновной по статье «Оскорбление представителя власти».

События