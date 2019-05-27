Бавлинские сельчане стали чемпионами Татарстана по легкой атлетике

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). С 24 по 26 мая в Мамадыше состоляся чемпионат Республики Татарстан по легкой атлетике среди команд сельских районов по программе ХVI сельской Спартакиады «Сэламэтлек» РТ, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.
Общий охват участников составил более ста человек. В программу соревнований вошли бег на разных дистанциях для мужчин и женщин, а также смешанная эстафета 4 х 400 метров.
В личном зачете победителями стали мужчины и женщины из Мамадышского, Заинского, Сабинского и Бавлинского районов.
В смешанной эстафете победу одержали представители Бавлинского района, второе место у Арского района, третье завоевал Заинский район.
В командном зачете по итогам трех дней соревнований чемпионами стали сельчане из Бавлинского района, второе место досталось Заинскому району, третье место завоевал Мамадышский район.