В Аксубаево мать зарубила спящего сына топором за выпитый алкоголь

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В Аксубаево 59-летняя женщина зарубила спящего сына топором за выпитый алкоголь. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«25 мая в одном из домов по улице Терешковой в Аксубаево обнаружено тело 36-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде травм головы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"», – уточнил Андрей Шептицкий.

По подозрению в совершении преступления задержана 59-летняя мать потерпевшего. По версии следствия, накануне женщина отмечала день рождения сына. Утром между родственниками вспыхнул конфликт из-за спиртного, после чего мужчина ударил маму и выгнал ее из дома. Через некоторое время женщина вернулась домой и увидела сына спящим. К этому моменту мужчина выпил все спиртное. Тогда женщина взяла топор и 4 раза ударила им по голове сына, после чего рассказала о случившемся соседям.

В ближайшее время в отношении подозреваемой будет избрана мера пресечения.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.