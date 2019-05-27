В Ютазинском районе Татарстана определили лучших животноводов

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Лучших животноводов Ютазинского района Татарстана наградили почетными грамотами и денежными призами. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в районном Управлении сельского хозяйства и продовольствия.

В Ютазинском муниципальном районе состоялись конкурсы профессионального мастерства среди представителей наиболее востребованных в отрасли животноводства профессий – мастеров машинного доения и операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота. После того, как конкурсанты выполнили все теоретические и практические задания, жюри назвало победителей.

Среди мастеров машинного доения победителем признана Венера Миннеханова из ООО «АгроМир», второе место заняла Фирая Каримуллина из ООО «Уныш», а третье – Ираида Погорелова из КФХ «Набиуллин И.М.». Среди операторов по искусственному осеменению победу одержала Назия Касимова из КФХ «Вафауллин А.А.», второе место завоевала Гульнур Хайруллина из ООО «АгроМир», а третьей стала Раушания Усманова из ООО «Имени Тукая».

Глава района Рустем Нуриев вручил победителям и призерам почетные грамоты и денежные призы. Все остальные участники конкурса удостоены поощрительных призов.

«Перед животноводами района стоит задача увеличить надои молока. В этом году мы рассчитываем обеспечить рост производства молока на 5% по сравнению с 2018 годом», – сообщил начальник районного Управления сельского хозяйства и продовольствия Аяз Шафигуллин.

По его словам, конкурсы профмастерства – это хороший стимул для сельских тружеников. «Такие соревнования позволяют выявлять лучших работников отрасли и поощрить их за добросовестный труд», – добавил собеседник агентства.

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